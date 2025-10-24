Что такое TheDip (THEDIP)

Thedip The world's most recommended memecoin ever, by far. Who doesn't tell you to buy the dip? Exactly. This is the reason that Youtuber Fomotion (Blockchain decoded), who also runs Web3 Whales, decided to launch thedip. The dip is a community memecoin created on Bonkfun. There is absolutely nobody in crypto that doesn't tell you to buy the dip. Only because of the namex we have the most unique selling point ever.

Прогноз цены TheDip (USD)

Сколько будет стоить TheDip (THEDIP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TheDip (THEDIP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TheDip.

THEDIP на местную валюту

Токеномика TheDip (THEDIP)

Понимание токеномики TheDip (THEDIP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена THEDIP прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TheDip (THEDIP) Сколько стоит TheDip (THEDIP) на сегодня? Актуальная цена THEDIP в USD – 0,00001204 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена THEDIP в USD? $ 0,00001204 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена THEDIP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TheDip? Рыночная капитализация THEDIP составляет $ 12,04K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение THEDIP? Циркулирующее предложение THEDIP составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) THEDIP? THEDIP достиг максимальной цены (ATH) в 0,00009142 USD . Какова была минимальная цена THEDIP за все время (ATL)? THEDIP достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001124 USD . Каков объем торгов THEDIP? Объем торгов за последние 24 часа для THEDIP составляет -- USD . Вырастет ли THEDIP в цене в этом году? THEDIP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены THEDIP для более подробного анализа.

