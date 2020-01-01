Токеномика the black sheep (SHIGGA) Откройте для себя ключевую информацию о the black sheep (SHIGGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о the black sheep (SHIGGA) Shigga the black sheep is about uniting as one. Black sheep's are considered outsiders and not like the others but that's the beauty of this project. We accept those shiggas with open arms. Originally launched on pump fun and quickly migrated to Raydium. Shigga the black sheep has turned into an overnight cult like community which we rarely see in the crypto space but when we do we must not ignore! Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1877829848632357053 Купить SHIGGA сейчас!

Токеномика и анализ цен the black sheep (SHIGGA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене the black sheep (SHIGGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,70K $ 16,70K $ 16,70K Общее предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M Оборотное предложение: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,70K $ 16,70K $ 16,70K Исторический максимум: $ 0,00126273 $ 0,00126273 $ 0,00126273 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене the black sheep (SHIGGA)

Токеномика the black sheep (SHIGGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики the black sheep (SHIGGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SHIGGA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SHIGGA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SHIGGA, изучите текущую цену SHIGGA!

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