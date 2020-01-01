Токеномика Taxpad (TAX) Откройте для себя ключевую информацию о Taxpad (TAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Taxpad (TAX) Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders. TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics. Официальный сайт: https://www.taxpad.xyz/ Whitepaper: https://docs.taxpad.xyz/ Купить TAX сейчас!

Токеномика и анализ цен Taxpad (TAX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taxpad (TAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,19K $ 27,19K $ 27,19K Общее предложение: $ 99,95M $ 99,95M $ 99,95M Оборотное предложение: $ 99,95M $ 99,95M $ 99,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,19K $ 27,19K $ 27,19K Исторический максимум: $ 0,01458102 $ 0,01458102 $ 0,01458102 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000272 $ 0,000272 $ 0,000272 Узнайте больше о цене Taxpad (TAX)

Токеномика Taxpad (TAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Taxpad (TAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAX, изучите текущую цену TAX!

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