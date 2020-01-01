Токеномика Taxpad (TAX)

Токеномика Taxpad (TAX)

Откройте для себя ключевую информацию о Taxpad (TAX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Taxpad (TAX)

Launch Tax Tokens on Solana with Automatic Rewards for your Holders.

TaxPad is the most advanced platform for launching tax-based tokens on Solana, offering automated rewards, dynamic tax structures, and customizable incentives for holders, buyers, and stakers. Whether you want to create a reflection token, distribute rewards in SOL or USDC, incentivize top buyers, or implement unique staking mechanisms, TaxPad gives you complete flexibility to design the perfect tokenomics.

Официальный сайт:
https://www.taxpad.xyz/
Whitepaper:
https://docs.taxpad.xyz/

Токеномика и анализ цен Taxpad (TAX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Taxpad (TAX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 27,19K
$ 27,19K$ 27,19K
Общее предложение:
$ 99,95M
$ 99,95M$ 99,95M
Оборотное предложение:
$ 99,95M
$ 99,95M$ 99,95M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 27,19K
$ 27,19K$ 27,19K
Исторический максимум:
$ 0,01458102
$ 0,01458102$ 0,01458102
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000272
$ 0,000272$ 0,000272

Токеномика Taxpad (TAX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Taxpad (TAX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAX, изучите текущую цену TAX!

Прогноз цены TAX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.