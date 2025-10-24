Что такое Tanuki (TANUKI)

For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement. Already a Legend. For over a thousand years, the Tanuki has been Japan’s most unpredictable spirit, a lucky charm, a shape-shifter, a sake-lover, and a walking contradiction. Known for turning leaves into gold, belly-slapping to summon storms, and tricking emperors out of their clothes, he was never feared, only followed. $TANUKI revives that spirit for the modern age. Loved and renowned by millions. A symbol of laughter and luck. IOUs. Giant balls. Disguises. Don’t look for logic — look for movement. Already a Legend.

Источник Tanuki (TANUKI) Официальный веб-сайт

TANUKI на местную валюту

Токеномика Tanuki (TANUKI)

Понимание токеномики Tanuki (TANUKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TANUKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tanuki (TANUKI) Сколько стоит Tanuki (TANUKI) на сегодня? Актуальная цена TANUKI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TANUKI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TANUKI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Tanuki? Рыночная капитализация TANUKI составляет $ 40,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TANUKI? Циркулирующее предложение TANUKI составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) TANUKI? TANUKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00379147 USD . Какова была минимальная цена TANUKI за все время (ATL)? TANUKI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов TANUKI? Объем торгов за последние 24 часа для TANUKI составляет -- USD . Вырастет ли TANUKI в цене в этом году? TANUKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TANUKI для более подробного анализа.

