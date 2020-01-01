Токеномика SZAR (SZAR) Откройте для себя ключевую информацию о SZAR (SZAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SZAR (SZAR) SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community. Официальный сайт: https://szar.ourosociety.com/ Whitepaper: https://szar.ourosociety.com/SZAR%20WHITE%20PAPER%20LAUNCH.pdf Купить SZAR сейчас!

Токеномика и анализ цен SZAR (SZAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SZAR (SZAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Общее предложение: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Оборотное предложение: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14.61K $ 14.61K $ 14.61K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SZAR (SZAR)

Токеномика SZAR (SZAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SZAR (SZAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SZAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SZAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SZAR, изучите текущую цену SZAR!

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