Токеномика Swarm Network (SWM) Откройте для себя ключевую информацию о Swarm Network (SWM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swarm Network (SWM) Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments. Официальный сайт: https://www.swarmnetwork.org/ Whitepaper: https://indd.adobe.com/view/baed8d22-35a5-46d4-a730-8bcd04abd808 Купить SWM сейчас!

Токеномика и анализ цен Swarm Network (SWM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swarm Network (SWM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 218,39K $ 218,39K $ 218,39K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 78,65M $ 78,65M $ 78,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 277,65K $ 277,65K $ 277,65K Исторический максимум: $ 2,16 $ 2,16 $ 2,16 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00277653 $ 0,00277653 $ 0,00277653 Узнайте больше о цене Swarm Network (SWM)

Токеномика Swarm Network (SWM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swarm Network (SWM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWM, изучите текущую цену SWM!

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