Токеномика sUSDa (SUSDA) Откройте для себя ключевую информацию о sUSDa (SUSDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о sUSDa (SUSDA) Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. Официальный сайт: https://www.avalonfinance.xyz/ Купить SUSDA сейчас!

Токеномика и анализ цен sUSDa (SUSDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене sUSDa (SUSDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 65,06M $ 65,06M $ 65,06M Общее предложение: $ 64,47M $ 64,47M $ 64,47M Оборотное предложение: $ 64,47M $ 64,47M $ 64,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 65,06M $ 65,06M $ 65,06M Исторический максимум: $ 1,071 $ 1,071 $ 1,071 Исторический минимум: $ 0,984449 $ 0,984449 $ 0,984449 Текущая цена: $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Узнайте больше о цене sUSDa (SUSDA)

Токеномика sUSDa (SUSDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики sUSDa (SUSDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUSDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUSDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUSDA, изучите текущую цену SUSDA!

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