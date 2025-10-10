Токеномика Surge (SURGE) Откройте для себя ключевую информацию о Surge (SURGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Surge (SURGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Surge (SURGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,96M $ 2,96M $ 2,96M Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 19,75M $ 19,75M $ 19,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Исторический максимум: $ 0,158054 $ 0,158054 $ 0,158054 Исторический минимум: $ 0,142063 $ 0,142063 $ 0,142063 Текущая цена: $ 0,149608 $ 0,149608 $ 0,149608 Узнайте больше о цене Surge (SURGE) Купить SURGE сейчас!

Информация о Surge (SURGE) Surge is a non-custodial market making and trade automation platform built for the Cardano blockchain. It brings professional grade strategies once reserved for banks, trading firms, and developers into the hands of everyone. The platform enables users of any skill level to create and run algorithmic strategies that execute directly on decentralized exchanges without intermediaries. It provides infrastructure for liquidity deployment, strategy execution, and capital management while maintaining full user custody. Unlike automation products in traditional finance or on other blockchains, Surge embodies Cardano's values of decentralization, accessibility, and community coordination. By democratizing access to powerful trading infrastructure, Surge has the potential to unlock significant growth in Cardano's on chain liquidity and activity. Официальный сайт: https://surgecardano.com/ Whitepaper: https://docs.surgecardano.com/

Токеномика Surge (SURGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Surge (SURGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SURGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SURGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SURGE, изучите текущую цену SURGE!

Прогноз цены SURGE Хотите узнать, куда может двигаться SURGE? Наша страница прогноза цены SURGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SURGE прямо сейчас!

