Токеномика Solayer (LAYER) Откройте для себя ключевую информацию о Solayer (LAYER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Solayer (LAYER) Solayer построила крупнейшую платформу рестейкинга Solana для масштабирования пропускной способности сети. Solayer создает сеть с программным ускорением для горизонтального масштабирования единой машины SVM в многоисполнительные кластеры, соединенные с помощью технологии RDMA InfiniBand для высокоскоростной передачи данных со сверхнизкими задержками. Сеть Solayer Network использует SOL рестейкинга и имеет единую безопасность с Solana. Официальный сайт: https://www.solayer.org Whitepaper: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc Купить LAYER сейчас!

Токеномика и анализ цен Solayer (LAYER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solayer (LAYER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 136,67M $ 136,67M $ 136,67M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,5684 $ 3,5684 $ 3,5684 Исторический минимум: $ 0,598790433477182 $ 0,598790433477182 $ 0,598790433477182 Текущая цена: $ 0,6508 $ 0,6508 $ 0,6508 Узнайте больше о цене Solayer (LAYER)

Токеномика Solayer (LAYER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Solayer (LAYER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAYER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAYER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAYER, изучите текущую цену LAYER!

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