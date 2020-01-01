Токеномика Solayer (LAYER)

Токеномика Solayer (LAYER)

Откройте для себя ключевую информацию о Solayer (LAYER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Solayer (LAYER)

Solayer построила крупнейшую платформу рестейкинга Solana для масштабирования пропускной способности сети. Solayer создает сеть с программным ускорением для горизонтального масштабирования единой машины SVM в многоисполнительные кластеры, соединенные с помощью технологии RDMA InfiniBand для высокоскоростной передачи данных со сверхнизкими задержками. Сеть Solayer Network использует SOL рестейкинга и имеет единую безопасность с Solana.

Официальный сайт:
https://www.solayer.org
Whitepaper:
https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Токеномика и анализ цен Solayer (LAYER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Solayer (LAYER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 136,67M
$ 136,67M$ 136,67M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 3,5684
$ 3,5684$ 3,5684
Исторический минимум:
$ 0,598790433477182
$ 0,598790433477182$ 0,598790433477182
Текущая цена:
$ 0,6508
$ 0,6508$ 0,6508

Токеномика Solayer (LAYER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Solayer (LAYER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAYER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAYER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAYER, изучите текущую цену LAYER!

Как купить LAYER

Заинтересованы в добавлении Solayer (LAYER) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LAYER, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Solayer (LAYER)

Анализ истории цены LAYER помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LAYER

Хотите узнать, куда может двигаться LAYER? Наша страница прогноза цены LAYER объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.