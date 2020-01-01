Токеномика SUI Plop (PLOP) Откройте для себя ключевую информацию о SUI Plop (PLOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUI Plop (PLOP) The project aims to create and share memes that engage the community and promote the Suichain ecosystem. Inspired by the concept of Suichain as a 'drop of water,' we use this imagery to creatively represent and spread awareness of the ecosystem. Each meme serves as a unique expression of Suichain’s values, highlighting its importance and potential within the blockchain space. By leveraging this symbolic representation, we foster community involvement and generate interest in Suichain, helping to build a stronger, more connected network Официальный сайт: https://plopsui.com/ Купить PLOP сейчас!

Токеномика и анализ цен SUI Plop (PLOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUI Plop (PLOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,78K $ 56,78K $ 56,78K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,78K $ 56,78K $ 56,78K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SUI Plop (PLOP)

Токеномика SUI Plop (PLOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUI Plop (PLOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLOP, изучите текущую цену PLOP!

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