Текущая цена Strategic ETH Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SΞR составляет 16,418.76 USD. Отслеживайте обновления цен SΞR к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!Текущая цена Strategic ETH Reserve сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация SΞR составляет 16,418.76 USD. Отслеживайте обновления цен SΞR к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!

Подробнее о SΞR

Информация о цене SΞR

Что такое SΞR

Официальный сайт SΞR

Токеномика SΞR

Прогноз цен SΞR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Strategic ETH Reserve

Цена Strategic ETH Reserve (SΞR)

Не в листинге

Текущая цена 1 SΞR в USD:

$0.00016419
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Strategic ETH Reserve (SΞR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-01-22 19:53:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Strategic ETH Reserve

Текущая цена Strategic ETH Reserve (SΞR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SΞR на USD составляет $ 0 за SΞR.

На данный момент Strategic ETH Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,418.76, при оборотном предложении 100.00M SΞR. В течение последних 24 часов, SΞR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.283912, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SΞR изменился на -- за последний час и на -8.67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Strategic ETH Reserve (SΞR)

$ 16.42K
--
$ 16.42K
100.00M
100,000,000.0
Текущая рыночная капитализация Strategic ETH Reserve составляет $ 16.42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SΞR составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.42K.

История цен Strategic ETH Reserve в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0.283912
$ 0
--

--

-8.67%

-8.67%

История цен Strategic ETH Reserve (SΞR) в USD

За сегодня изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-4.10%
60 дней$ 0+25.94%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Strategic ETH Reserve

Прогноз цены Strategic ETH Reserve (SΞR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SΞR в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Strategic ETH Reserve (SΞR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Strategic ETH Reserve потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Strategic ETH Reserve достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SΞR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Strategic ETH Reserve».

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Strategic ETH Reserve (SΞR)

Официальный веб-сайт

О Strategic ETH Reserve

Какова текущая цена Strategic ETH Reserve?

Strategic ETH Reserve торгуется по цене $0.00016419, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SΞR?

С рыночной капитализацией $16418.76 SΞR занимает #10361 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.

Какой ежедневный объем торгов у Strategic ETH Reserve?

За последние 24 часа он составил $--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.

Каково количество токенов в обращении SΞR?

На открытых рынках находится 100000000.0 токенов.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Strategic ETH Reserve колебался между $ и $, что отражает ежедневную волатильность.

Как Strategic ETH Reserve соотносится с его историческим максимумом?

Его исторический максимум составляет $0.283912, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.

Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на SΞR?

К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Analytics,Ethereum Ecosystem и динамика развития в сети --.

Как SΞR ведёт себя в разных рыночных условиях?

В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Strategic ETH Reserve

Важные обновления индустрии Strategic ETH Reserve (SΞR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
01-20 22:09:49Новости отрасли
Спотовое золото резко выросло в краткосрочной перспективе, пробив отметку в 4 740 $/унция, достигнув нового исторического максимума
01-20 13:14:57Новости отрасли
Трамп прокомментировал тарифы ЕС, золото обновило исторический максимум, биткоин кратковременно упал
01-19 16:31:41Новости отрасли
Сектор приватности демонстрирует эстафетный рост, DUSK взлетел более чем на 120% за один день
01-19 08:14:46Новости отрасли
Угрозы тарифов ЕС и США возвращаются, крипторынок «обваливается» в понедельник утром
01-19 07:38:00Драгоценные металлы
Спотовое золото и серебро достигли новых исторических максимумов
01-18 14:28:43Новости отрасли
Настроение крипторынка остается «нейтральным», демонстрируя общее восстановление по сравнению с предыдущими уровнями

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.