Сегодняшняя цена Strategic ETH Reserve

Текущая цена Strategic ETH Reserve (SΞR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SΞR на USD составляет $ 0 за SΞR.

На данный момент Strategic ETH Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,418.76, при оборотном предложении 100.00M SΞR. В течение последних 24 часов, SΞR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.283912, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SΞR изменился на -- за последний час и на -8.67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Strategic ETH Reserve (SΞR)

Рыночная капитализация $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16.42K$ 16.42K $ 16.42K Оборотное предложение 100.00M 100.00M 100.00M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Strategic ETH Reserve составляет $ 16.42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SΞR составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.42K.