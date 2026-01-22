Цена Strategic ETH Reserve (SΞR)
Текущая цена Strategic ETH Reserve (SΞR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SΞR на USD составляет $ 0 за SΞR.
На данный момент Strategic ETH Reserve занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,418.76, при оборотном предложении 100.00M SΞR. В течение последних 24 часов, SΞR торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.283912, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе SΞR изменился на -- за последний час и на -8.67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация Strategic ETH Reserve составляет $ 16.42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SΞR составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.42K.
--
--
-8.67%
-8.67%
За сегодня изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Strategic ETH Reserve на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-4.10%
|60 дней
|$ 0
|+25.94%
|90 дней
|$ 0
|--
В 2040 году цена Strategic ETH Reserve потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
Какова текущая цена Strategic ETH Reserve?
Strategic ETH Reserve торгуется по цене $0.00016419, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа.
Какова рыночная капитализация и рейтинг SΞR?
С рыночной капитализацией $16418.76 SΞR занимает #10361 место в мире, демонстрируя своё присутствие на рынке криптовалют.
Какой ежедневный объем торгов у Strategic ETH Reserve?
За последние 24 часа он составил $--, что свидетельствует о высоком интересе трейдеров и глубокой ликвидности.
Каково количество токенов в обращении SΞR?
На открытых рынках находится 100000000.0 токенов.
Каков диапазон цен за последние 24 часа?
Strategic ETH Reserve колебался между $ и $, что отражает ежедневную волатильность.
Как Strategic ETH Reserve соотносится с его историческим максимумом?
Его исторический максимум составляет $0.283912, что служит ориентиром для оценки долгосрочного потенциала.
Какие долгосрочные фундаментальные факторы влияют на SΞR?
К фундаментальным факторам относятся механизмы предложения, тенденции принятия в категории Analytics,Ethereum Ecosystem и динамика развития в сети --.
Как SΞR ведёт себя в разных рыночных условиях?
В периоды высокого объёма торгов ликвидность повышается, а спреды сужаются. В периоды низкого объёма цены могут становиться более нестабильными из-за снижения глубины рынка.
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|01-20 22:09:49
|Новости отрасли
Спотовое золото резко выросло в краткосрочной перспективе, пробив отметку в 4 740 $/унция, достигнув нового исторического максимума
|01-20 13:14:57
|Новости отрасли
Трамп прокомментировал тарифы ЕС, золото обновило исторический максимум, биткоин кратковременно упал
|01-19 16:31:41
|Новости отрасли
Сектор приватности демонстрирует эстафетный рост, DUSK взлетел более чем на 120% за один день
|01-19 08:14:46
|Новости отрасли
Угрозы тарифов ЕС и США возвращаются, крипторынок «обваливается» в понедельник утром
|01-19 07:38:00
|Драгоценные металлы
Спотовое золото и серебро достигли новых исторических максимумов
|01-18 14:28:43
|Новости отрасли
Настроение крипторынка остается «нейтральным», демонстрируя общее восстановление по сравнению с предыдущими уровнями
