Токеномика Splash Dog (BUSTER)
Информация о Splash Dog (BUSTER)
THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.
A few facts about me
- Signature Pool Dive
- Serial Killer
- Silly
Roadmap
- BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
- CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships
Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.
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Токеномика и анализ цен Splash Dog (BUSTER)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splash Dog (BUSTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Splash Dog (BUSTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Splash Dog (BUSTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BUSTER, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BUSTER.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUSTER, изучите текущую цену BUSTER!
Прогноз цены BUSTER
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.