Токеномика Splash Dog (BUSTER) Откройте для себя ключевую информацию о Splash Dog (BUSTER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Splash Dog (BUSTER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Splash Dog (BUSTER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,20K $ 11,20K $ 11,20K Общее предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Оборотное предложение: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,20K $ 11,20K $ 11,20K Исторический максимум: $ 0,00444016 $ 0,00444016 $ 0,00444016 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Splash Dog (BUSTER)

Токеномика Splash Dog (BUSTER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Splash Dog (BUSTER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BUSTER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BUSTER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BUSTER, изучите текущую цену BUSTER!

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