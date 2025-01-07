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Цена Spaceswap SHAKE (SHAKE)

USD

График цены Spaceswap SHAKE (SHAKE) в реальном времени

$21.65
$21.65$21.65
-5.30%(1D)

Цена Spaceswap SHAKE (SHAKE) сегодня

Текущая цена Spaceswap SHAKE (SHAKE) сегодня составляет 21.65 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 16.44K USD. Цена SHAKE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Spaceswap SHAKE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 11.14 USD
- Изменение цены Spaceswap SHAKE в течение дня составляет -5.32%
- Оборотное предложение составляет 759.00 USD

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Ценовые показатели Spaceswap SHAKE (SHAKE) - USD

За сегодня изменение цены Spaceswap SHAKE на USD составило $ -1.21830104525418.
За последние 30 дней изменение цены Spaceswap SHAKE на USD составило $ -7.2724493350.
За последние 60 дней изменение цены Spaceswap SHAKE на USD составило $ -3.2691824750.
За последние 90 дней изменение цены Spaceswap SHAKE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -1.21830104525418-5.32%
30 дней$ -7.2724493350-33.59%
60 дней$ -3.2691824750-15.10%
90 дней$ 0--

Анализ цен Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Spaceswap SHAKE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 21.67
$ 21.67$ 21.67

$ 22.87
$ 22.87$ 22.87

$ 16,629.7
$ 16,629.7$ 16,629.7

-0.17%

-5.32%

+0.31%

Рыночная информация Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 16.44K
$ 16.44K$ 16.44K

$ 11.14
$ 11.14$ 11.14

759.00
759.00 759.00

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Источник Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Официальный веб-сайт

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SHAKE на местную валюту

1 SHAKE к AUD
A$34.4235
1 SHAKE к GBP
17.1035
1 SHAKE к EUR
20.5675
1 SHAKE к USD
$21.65
1 SHAKE к MYR
RM96.992
1 SHAKE к TRY
765.111
1 SHAKE к JPY
¥3,412.473
1 SHAKE к RUB
2,316.3335
1 SHAKE к INR
1,855.6215
1 SHAKE к IDR
Rp349,193.4995
1 SHAKE к PHP
1,256.999
1 SHAKE к EGP
￡E.1,096.356
1 SHAKE к BRL
R$132.7145
1 SHAKE к CAD
C$30.9595
1 SHAKE к BDT
2,640.867
1 SHAKE к NGN
33,462.0235
1 SHAKE к UAH
918.1765
1 SHAKE к VES
Bs1,125.8
1 SHAKE к PKR
Rs6,055.938
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