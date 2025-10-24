Что такое SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник SOSANA (SOSANA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены SOSANA (USD)

Сколько будет стоить SOSANA (SOSANA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SOSANA (SOSANA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SOSANA.

Проверьте прогноз цены SOSANA!

SOSANA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика SOSANA (SOSANA)

Понимание токеномики SOSANA (SOSANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOSANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SOSANA (SOSANA) Сколько стоит SOSANA (SOSANA) на сегодня? Актуальная цена SOSANA в USD – 0,254342 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SOSANA в USD? $ 0,254342 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SOSANA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация SOSANA? Рыночная капитализация SOSANA составляет $ 22,65M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SOSANA? Циркулирующее предложение SOSANA составляет 88,89M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SOSANA? SOSANA достиг максимальной цены (ATH) в 0,496509 USD . Какова была минимальная цена SOSANA за все время (ATL)? SOSANA достиг минимальной цены (ATL) в 0,160209 USD . Каков объем торгов SOSANA? Объем торгов за последние 24 часа для SOSANA составляет -- USD . Вырастет ли SOSANA в цене в этом году? SOSANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOSANA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии SOSANA (SOSANA)