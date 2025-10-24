Текущая цена SOSANA сегодня составляет 0,254342 USD. Следите за обновлениями цены SOSANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOSANA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена SOSANA сегодня составляет 0,254342 USD. Следите за обновлениями цены SOSANA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SOSANA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SOSANA

Информация о цене SOSANA

Официальный сайт SOSANA

Токеномика SOSANA

Прогноз цен SOSANA

Логотип SOSANA

Цена SOSANA (SOSANA)

Не в листинге

Текущая цена 1 SOSANA в USD:

$0,254744
+2,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены SOSANA (SOSANA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:06 (UTC+8)

Информация о ценах SOSANA (SOSANA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,21966
Мин 24Ч
$ 0,256703
Макс 24Ч

$ 0,21966
$ 0,256703
$ 0,496509
$ 0,160209
+0,23%

+2,58%

-17,68%

-17,68%

Текущая цена SOSANA (SOSANA) составляет $0,254342. За последние 24 часа SOSANA торговался в диапазоне от $ 0,21966 до $ 0,256703, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SOSANA за все время составляет $ 0,496509, а минимальная – $ 0,160209.

Что касается краткосрочной динамики, SOSANA изменился на +0,23% за последний час, на +2,58% за 24 часа и на -17,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация SOSANA (SOSANA)

$ 22,65M
--
$ 22,65M
88,89M
88 888 888,0
Текущая рыночная капитализация SOSANA составляет $ 22,65M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOSANA составляет 88,89M, а общее предложение – 88888888.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,65M.

История цен SOSANA (SOSANA) в USD

За сегодня изменение цены SOSANA на USD составило $ +0,00640792.
За последние 30 дней изменение цены SOSANA на USD составило $ +0,0109736364.
За последние 60 дней изменение цены SOSANA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SOSANA на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00640792+2,58%
30 дней$ +0,0109736364+4,31%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое SOSANA (SOSANA)

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

Источник SOSANA (SOSANA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены SOSANA (USD)

Сколько будет стоить SOSANA (SOSANA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов SOSANA (SOSANA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для SOSANA.

Проверьте прогноз цены SOSANA!

SOSANA на местную валюту

Токеномика SOSANA (SOSANA)

Понимание токеномики SOSANA (SOSANA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SOSANA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о SOSANA (SOSANA)

Сколько стоит SOSANA (SOSANA) на сегодня?
Актуальная цена SOSANA в USD – 0,254342 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SOSANA в USD?
Текущая цена SOSANA в USD составляет $ 0,254342. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация SOSANA?
Рыночная капитализация SOSANA составляет $ 22,65M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SOSANA?
Циркулирующее предложение SOSANA составляет 88,89M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SOSANA?
SOSANA достиг максимальной цены (ATH) в 0,496509 USD.
Какова была минимальная цена SOSANA за все время (ATL)?
SOSANA достиг минимальной цены (ATL) в 0,160209 USD.
Каков объем торгов SOSANA?
Объем торгов за последние 24 часа для SOSANA составляет -- USD.
Вырастет ли SOSANA в цене в этом году?
SOSANA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SOSANA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:03:06 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.