Текущая цена Songjam by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SANG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SANG прямо сейчас на MEXC.

Логотип Songjam by Virtuals

Цена Songjam by Virtuals (SANG)

Не в листинге

Текущая цена 1 SANG в USD:

--
----
+6,50%1D
mexc
USD
График цены Songjam by Virtuals (SANG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:28:28 (UTC+8)

Информация о ценах Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,35%

+6,60%

-27,68%

-27,68%

Текущая цена Songjam by Virtuals (SANG) составляет --. За последние 24 часа SANG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SANG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SANG изменился на +0,35% за последний час, на +6,60% за 24 часа и на -27,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Songjam by Virtuals (SANG)

$ 36,24K
$ 36,24K$ 36,24K

--
----

$ 65,35K
$ 65,35K$ 65,35K

554,51M
554,51M 554,51M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Songjam by Virtuals составляет $ 36,24K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SANG составляет 554,51M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 65,35K.

История цен Songjam by Virtuals (SANG) в USD

За сегодня изменение цены Songjam by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Songjam by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Songjam by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Songjam by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,60%
30 дней$ 0-52,08%
60 дней$ 0-74,89%
90 дней$ 0--

Что такое Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

Источник Songjam by Virtuals (SANG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Songjam by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Songjam by Virtuals (SANG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Songjam by Virtuals (SANG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Songjam by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Songjam by Virtuals!

SANG на местную валюту

Токеномика Songjam by Virtuals (SANG)

Понимание токеномики Songjam by Virtuals (SANG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SANG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Songjam by Virtuals (SANG)

Сколько стоит Songjam by Virtuals (SANG) на сегодня?
Актуальная цена SANG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SANG в USD?
Текущая цена SANG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Songjam by Virtuals?
Рыночная капитализация SANG составляет $ 36,24K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SANG?
Циркулирующее предложение SANG составляет 554,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SANG?
SANG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена SANG за все время (ATL)?
SANG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SANG?
Объем торгов за последние 24 часа для SANG составляет -- USD.
Вырастет ли SANG в цене в этом году?
SANG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SANG для более подробного анализа.
