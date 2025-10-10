Токеномика Songjam by Virtuals (SANG)
Токеномика и анализ цен Songjam by Virtuals (SANG)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Songjam by Virtuals (SANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Songjam by Virtuals (SANG)
Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.
Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.
Токеномика Songjam by Virtuals (SANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Songjam by Virtuals (SANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов SANG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов SANG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANG, изучите текущую цену SANG!
