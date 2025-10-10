Токеномика Songjam by Virtuals (SANG) Откройте для себя ключевую информацию о Songjam by Virtuals (SANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Songjam by Virtuals (SANG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Songjam by Virtuals (SANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 73,17K $ 73,17K $ 73,17K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 554,51M $ 554,51M $ 554,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 131,96K $ 131,96K $ 131,96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013185 $ 0,00013185 $ 0,00013185 Узнайте больше о цене Songjam by Virtuals (SANG) Купить SANG сейчас!

Информация о Songjam by Virtuals (SANG) Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices. Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it. Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices. Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it. Официальный сайт: https://songjam.space Whitepaper: https://www.papermark.com/view/cmcx0ls0a0001kt049lcppa60

Токеномика Songjam by Virtuals (SANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Songjam by Virtuals (SANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SANG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SANG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SANG, изучите текущую цену SANG!

