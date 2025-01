Что такое SOLITO (SOLITO)

Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!

Источник SOLITO (SOLITO) Официальный веб-сайт