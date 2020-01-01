Токеномика SOLITO (SOLITO)

Токеномика SOLITO (SOLITO)

Откройте для себя ключевую информацию о SOLITO (SOLITO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о SOLITO (SOLITO)

Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶

This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun.

Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure!

There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important!

Официальный сайт:
https://solito.vip/

Токеномика и анализ цен SOLITO (SOLITO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене SOLITO (SOLITO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,47K
$ 21,47K$ 21,47K
Общее предложение:
$ 997,77M
$ 997,77M$ 997,77M
Оборотное предложение:
$ 997,77M
$ 997,77M$ 997,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,47K
$ 21,47K$ 21,47K
Исторический максимум:
$ 0,00320094
$ 0,00320094$ 0,00320094
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика SOLITO (SOLITO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики SOLITO (SOLITO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SOLITO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SOLITO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SOLITO, изучите текущую цену SOLITO!

Прогноз цены SOLITO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.