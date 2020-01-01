Токеномика Snardler Wormfriend (SNARDLER) Откройте для себя ключевую информацию о Snardler Wormfriend (SNARDLER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Snardler Wormfriend (SNARDLER) Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Официальный сайт: https://snardler.vip/ Whitepaper: https://snardler.vip/ Купить SNARDLER сейчас!

Токеномика и анализ цен Snardler Wormfriend (SNARDLER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Snardler Wormfriend (SNARDLER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,93K $ 26,93K $ 26,93K Общее предложение: $ 378,62B $ 378,62B $ 378,62B Оборотное предложение: $ 378,62B $ 378,62B $ 378,62B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,93K $ 26,93K $ 26,93K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Snardler Wormfriend (SNARDLER)

Токеномика Snardler Wormfriend (SNARDLER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Snardler Wormfriend (SNARDLER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SNARDLER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SNARDLER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SNARDLER, изучите текущую цену SNARDLER!

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