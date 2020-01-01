Токеномика Smilek (SMILEK) Откройте для себя ключевую информацию о Smilek (SMILEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Smilek (SMILEK) SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation Официальный сайт: https://www.smilektothebank.online/ Whitepaper: https://eyen-1.gitbook.io/eyen-whitepaper/token/eye Купить SMILEK сейчас!

Токеномика и анализ цен Smilek (SMILEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Smilek (SMILEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,82K $ 37,82K $ 37,82K Общее предложение: $ 2,00T $ 2,00T $ 2,00T Оборотное предложение: $ 2,00T $ 2,00T $ 2,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,82K $ 37,82K $ 37,82K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Smilek (SMILEK)

Токеномика Smilek (SMILEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Smilek (SMILEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SMILEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SMILEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SMILEK, изучите текущую цену SMILEK!

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