Токеномика SLUB (SLUB) Откройте для себя ключевую информацию о SLUB (SLUB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SLUB (SLUB) SLUB is an original memecoin launched on the boop.fun on the solana blockhain. Slub is the only original arts our creator is @vutnerable .Slub is making good arts on X and willing to be remarkable memecoin on this blockchain area .We would like to share our arts with everyone in this field . Beigns a good art memecoin on the solana blockchain is our priority. We aiming to make SLUB is a world wide brand . Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1920964345456193568 Купить SLUB сейчас!

Токеномика и анализ цен SLUB (SLUB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SLUB (SLUB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 47,13K $ 47,13K $ 47,13K Общее предложение: $ 997,39M $ 997,39M $ 997,39M Оборотное предложение: $ 997,39M $ 997,39M $ 997,39M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,13K $ 47,13K $ 47,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене SLUB (SLUB)

Токеномика SLUB (SLUB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SLUB (SLUB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SLUB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SLUB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SLUB, изучите текущую цену SLUB!

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