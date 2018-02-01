Токеномика Skrumble Network (SKM) Откройте для себя ключевую информацию о Skrumble Network (SKM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Skrumble Network (SKM) With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall. Официальный сайт: https://skrumble.network Whitepaper: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf Купить SKM сейчас!

Токеномика и анализ цен Skrumble Network (SKM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Skrumble Network (SKM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,42K $ 53,42K $ 53,42K Общее предложение: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Оборотное предложение: $ 1,05B $ 1,05B $ 1,05B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 76,05K $ 76,05K $ 76,05K Исторический максимум: $ 0,110396 $ 0,110396 $ 0,110396 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Skrumble Network (SKM)

Токеномика Skrumble Network (SKM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Skrumble Network (SKM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SKM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SKM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SKM, изучите текущую цену SKM!

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