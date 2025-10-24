Что такое Schizodio (SCHIZODIO)

Schizodio is a speculative memecoin on Starknet, a layer-2 scaling solution for Ethereum. It leverages STARK technology, using zero-knowledge proofs to enable secure, low-cost transactions. Designed to foster a vibrant community, Schizodio encourages active participation within its decentralized ecosystem. It prioritizes fairness and community engagement. The project targets high-risk, high-reward opportunities, aiming to attract dedicated users in the crypto space.

Источник Schizodio (SCHIZODIO) Официальный веб-сайт

Сколько будет стоить Schizodio (SCHIZODIO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Schizodio (SCHIZODIO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Schizodio.

Токеномика Schizodio (SCHIZODIO)

Понимание токеномики Schizodio (SCHIZODIO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SCHIZODIO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Schizodio (SCHIZODIO) Сколько стоит Schizodio (SCHIZODIO) на сегодня? Актуальная цена SCHIZODIO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SCHIZODIO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SCHIZODIO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Schizodio? Рыночная капитализация SCHIZODIO составляет $ 137,28K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SCHIZODIO? Циркулирующее предложение SCHIZODIO составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) SCHIZODIO? SCHIZODIO достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена SCHIZODIO за все время (ATL)? SCHIZODIO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SCHIZODIO? Объем торгов за последние 24 часа для SCHIZODIO составляет -- USD . Вырастет ли SCHIZODIO в цене в этом году? SCHIZODIO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SCHIZODIO для более подробного анализа.

