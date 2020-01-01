Токеномика SAYCOIN (SAY) Откройте для себя ключевую информацию о SAYCOIN (SAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SAYCOIN (SAY) Официальный сайт: https://www.saycoin.io/ Whitepaper: https://www.saycoin.io/_files/ugd/231c00_8f670b1109db445db2ea6062fad13582.pdf Купить SAY сейчас!

Токеномика и анализ цен SAYCOIN (SAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SAYCOIN (SAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,28M $ 1,28M $ 1,28M Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 1,33B $ 1,33B $ 1,33B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,83M $ 4,83M $ 4,83M Исторический максимум: $ 0,00562852 $ 0,00562852 $ 0,00562852 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00096591 $ 0,00096591 $ 0,00096591 Узнайте больше о цене SAYCOIN (SAY)

Токеномика SAYCOIN (SAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SAYCOIN (SAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SAY, изучите текущую цену SAY!

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