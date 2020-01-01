Токеномика Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Токеномика Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Satoshi Stablecoin (SATUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.
This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

Официальный сайт:
https://satoshiprotocol.org/
Whitepaper:
https://docs.satoshiprotocol.org/

Токеномика и анализ цен Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoshi Stablecoin (SATUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,12K
$ 53,12K$ 53,12K
Общее предложение:
$ 53,22K
$ 53,22K$ 53,22K
Оборотное предложение:
$ 53,22K
$ 53,22K$ 53,22K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 53,12K
$ 53,12K$ 53,12K
Исторический максимум:
$ 1,68
$ 1,68$ 1,68
Исторический минимум:
$ 0,635574
$ 0,635574$ 0,635574
Текущая цена:
$ 0,998102
$ 0,998102$ 0,998102

Токеномика Satoshi Stablecoin (SATUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Satoshi Stablecoin (SATUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SATUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SATUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATUSD, изучите текущую цену SATUSD!

Прогноз цены SATUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.