Токеномика Satoshi Stablecoin (SATUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Satoshi Stablecoin (SATUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Satoshi Stablecoin (SATUSD) Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT.

This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin. Официальный сайт: https://satoshiprotocol.org/ Whitepaper: https://docs.satoshiprotocol.org/ Купить SATUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Satoshi Stablecoin (SATUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Satoshi Stablecoin (SATUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,12K $ 53,12K $ 53,12K Общее предложение: $ 53,22K $ 53,22K $ 53,22K Оборотное предложение: $ 53,22K $ 53,22K $ 53,22K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 53,12K $ 53,12K $ 53,12K Исторический максимум: $ 1,68 $ 1,68 $ 1,68 Исторический минимум: $ 0,635574 $ 0,635574 $ 0,635574 Текущая цена: $ 0,998102 $ 0,998102 $ 0,998102 Узнайте больше о цене Satoshi Stablecoin (SATUSD)

Токеномика Satoshi Stablecoin (SATUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Satoshi Stablecoin (SATUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SATUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SATUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SATUSD, изучите текущую цену SATUSD!

Прогноз цены SATUSD Хотите узнать, куда может двигаться SATUSD? Наша страница прогноза цены SATUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SATUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!