Токеномика Running Barn Owl (EHHH) Откройте для себя ключевую информацию о Running Barn Owl (EHHH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Running Barn Owl (EHHH) “Ehhh Ehhh” is a Japanese onomatopoeic chant often used to express rhythmic effort when carrying something heavy, running, or working hard. It has a slightly playful and energetic tone, similar to ‘heave-ho’ in English, but can also be used in a more lighthearted or comical way. When a photograph of this Running Barn Owl was captured, it embodied this vibe perfectly. The meme got viral all over the internet, prompting the launching of this meme coin. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/FS4xcBxLJbrrdXE1R6zHvKw8no4zrQn2rRFuczvepump Купить EHHH сейчас!

Токеномика и анализ цен Running Barn Owl (EHHH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Running Barn Owl (EHHH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Общее предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M Оборотное предложение: $ 999,36M $ 999,36M $ 999,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,24K $ 19,24K $ 19,24K Исторический максимум: $ 0,00247154 $ 0,00247154 $ 0,00247154 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Running Barn Owl (EHHH)

Токеномика Running Barn Owl (EHHH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Running Barn Owl (EHHH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EHHH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EHHH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EHHH, изучите текущую цену EHHH!

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