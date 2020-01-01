Токеномика Rosscoin (ROSSCOIN) Откройте для себя ключевую информацию о Rosscoin (ROSSCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rosscoin (ROSSCOIN) RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement. Официальный сайт: https://rosscoin.ai Купить ROSSCOIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Rosscoin (ROSSCOIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rosscoin (ROSSCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,64K $ 24,64K $ 24,64K Общее предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M Оборотное предложение: $ 999,56M $ 999,56M $ 999,56M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,64K $ 24,64K $ 24,64K Исторический максимум: $ 0,03458592 $ 0,03458592 $ 0,03458592 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rosscoin (ROSSCOIN)

Токеномика Rosscoin (ROSSCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rosscoin (ROSSCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ROSSCOIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ROSSCOIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROSSCOIN, изучите текущую цену ROSSCOIN!

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