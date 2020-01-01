Токеномика Rosscoin (ROSSCOIN)

Токеномика Rosscoin (ROSSCOIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Rosscoin (ROSSCOIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Rosscoin (ROSSCOIN)

RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.

Официальный сайт:
https://rosscoin.ai

Токеномика и анализ цен Rosscoin (ROSSCOIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rosscoin (ROSSCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,64K
$ 24,64K$ 24,64K
Общее предложение:
$ 999,56M
$ 999,56M$ 999,56M
Оборотное предложение:
$ 999,56M
$ 999,56M$ 999,56M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,64K
$ 24,64K$ 24,64K
Исторический максимум:
$ 0,03458592
$ 0,03458592$ 0,03458592
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Rosscoin (ROSSCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rosscoin (ROSSCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ROSSCOIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ROSSCOIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ROSSCOIN, изучите текущую цену ROSSCOIN!

Прогноз цены ROSSCOIN

Хотите узнать, куда может двигаться ROSSCOIN? Наша страница прогноза цены ROSSCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.