Токеномика Robin Rug (RUG) Откройте для себя ключевую информацию о Robin Rug (RUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Robin Rug (RUG) Robin Rug introduces a groundbreaking approach to the crypto ecosystem with its innovative betting bot. As a first mover in this space, Robin Rug offers users a unique platform to engage in predictive betting on crypto-related events. The Rug Bot operates seamlessly on Telegram, allowing users to interact with it either via direct messages or by adding it to groups for fun and engagement—a true world-first innovation. This RugPaper outlines the mission, mechanics, and vision of Robin Rug, showcasing how it disrupts the Memecoin space with creativity and innovation. Официальный сайт: https://www.robinrug.com/ Купить RUG сейчас!

Токеномика и анализ цен Robin Rug (RUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robin Rug (RUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 45,71K $ 45,71K $ 45,71K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,71K $ 45,71K $ 45,71K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Robin Rug (RUG)

Токеномика Robin Rug (RUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robin Rug (RUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RUG, изучите текущую цену RUG!

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