Токеномика RizzmasEve (RIZZMASEVE) Откройте для себя ключевую информацию о RizzmasEve (RIZZMASEVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о RizzmasEve (RIZZMASEVE) RizzmasEve is a memecoin created on the Solana blockchain to celebrate the magic of Christmas Eve! Inspired by the holiday season and the spirit of giving, RizzmasEve is a festive and fun cryptocurrency designed to bring joy to crypto enthusiasts. RizzmasEve adds some extra cheer to your digital wallet. As a memecoin, it thrives on community spirit and holiday-themed fun, with a focus on spreading joy, laughter, and holiday vibes during the Christmas season. Официальный сайт: https://Rizzmaseve.co Купить RIZZMASEVE сейчас!

Токеномика и анализ цен RizzmasEve (RIZZMASEVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене RizzmasEve (RIZZMASEVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,43K $ 9,43K $ 9,43K Общее предложение: $ 998,25M $ 998,25M $ 998,25M Оборотное предложение: $ 998,25M $ 998,25M $ 998,25M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,43K $ 9,43K $ 9,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене RizzmasEve (RIZZMASEVE)

Токеномика RizzmasEve (RIZZMASEVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики RizzmasEve (RIZZMASEVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIZZMASEVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIZZMASEVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZZMASEVE, изучите текущую цену RIZZMASEVE!

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