Токеномика Rigby The Cat (RIGBY) Откройте для себя ключевую информацию о Rigby The Cat (RIGBY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rigby The Cat (RIGBY) Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana’s fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Официальный сайт: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump Купить RIGBY сейчас!

Токеномика и анализ цен Rigby The Cat (RIGBY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rigby The Cat (RIGBY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26,11K $ 26,11K $ 26,11K Общее предложение: $ 997,81M $ 997,81M $ 997,81M Оборотное предложение: $ 997,81M $ 997,81M $ 997,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 26,11K $ 26,11K $ 26,11K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Rigby The Cat (RIGBY)

Токеномика Rigby The Cat (RIGBY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rigby The Cat (RIGBY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RIGBY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RIGBY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIGBY, изучите текущую цену RIGBY!

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