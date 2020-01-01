Токеномика Rich (RCH) Откройте для себя ключевую информацию о Rich (RCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Rich (RCH) MY RICH FARM is a virtual world participated by multiplayer. It is a farm game where players are able to use RCH at Binance Smart Chain to construct their modern farms. Официальный сайт: https://myrichfarm.com/ Whitepaper: https://myrichfarm.com/Whitepaper.pdf Купить RCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Rich (RCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rich (RCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 72,34K $ 72,34K $ 72,34K Общее предложение: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Оборотное предложение: $ 417,55M $ 417,55M $ 417,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 197,39K $ 197,39K $ 197,39K Исторический максимум: $ 0,055451 $ 0,055451 $ 0,055451 Исторический минимум: $ 0,000010 $ 0,000010 $ 0,000010 Текущая цена: $ 0,00017325 $ 0,00017325 $ 0,00017325 Узнайте больше о цене Rich (RCH)

Токеномика Rich (RCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Rich (RCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RCH, изучите текущую цену RCH!

Прогноз цены RCH Хотите узнать, куда может двигаться RCH? Наша страница прогноза цены RCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RCH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!