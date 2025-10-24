Что такое Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany. The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders. The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection. Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Real GEM Token (GEM) Сколько стоит Real GEM Token (GEM) на сегодня? Актуальная цена GEM в USD – 11,02 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GEM в USD? $ 11,02 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GEM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Real GEM Token? Рыночная капитализация GEM составляет $ 2,49M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GEM? Циркулирующее предложение GEM составляет 226,07K USD . Какова была максимальная цена (ATH) GEM? GEM достиг максимальной цены (ATH) в 12,24 USD . Какова была минимальная цена GEM за все время (ATL)? GEM достиг минимальной цены (ATL) в 9,97 USD . Каков объем торгов GEM? Объем торгов за последние 24 часа для GEM составляет -- USD . Вырастет ли GEM в цене в этом году? GEM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GEM для более подробного анализа.

