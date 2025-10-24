Текущая цена Real GEM Token сегодня составляет 11,02 USD. Следите за обновлениями цены GEM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GEM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Real GEM Token сегодня составляет 11,02 USD. Следите за обновлениями цены GEM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GEM прямо сейчас на MEXC.

Цена Real GEM Token (GEM)

Текущая цена 1 GEM в USD:

$11,02
0,00%1D
USD
График цены Real GEM Token (GEM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:00:32 (UTC+8)

Информация о ценах Real GEM Token (GEM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 10,96
Мин 24Ч
$ 11,04
Макс 24Ч

--

-0,07%

-1,16%

-1,16%

Текущая цена Real GEM Token (GEM) составляет $11,02. За последние 24 часа GEM торговался в диапазоне от $ 10,96 до $ 11,04, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GEM за все время составляет $ 12,24, а минимальная – $ 9,97.

Что касается краткосрочной динамики, GEM изменился на -- за последний час, на -0,07% за 24 часа и на -1,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Real GEM Token (GEM)

--
Текущая рыночная капитализация Real GEM Token составляет $ 2,49M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GEM составляет 226,07K, а общее предложение – 226068.9630306342. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,49M.

История цен Real GEM Token (GEM) в USD

За сегодня изменение цены Real GEM Token на USD составило $ -0,00845908710379.
За последние 30 дней изменение цены Real GEM Token на USD составило $ -0,3733047040.
За последние 60 дней изменение цены Real GEM Token на USD составило $ +0,4161063840.
За последние 90 дней изменение цены Real GEM Token на USD составило $ -0,401879509935264.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00845908710379-0,07%
30 дней$ -0,3733047040-3,38%
60 дней$ +0,4161063840+3,78%
90 дней$ -0,401879509935264-3,51%

Что такое Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Источник Real GEM Token (GEM)

Прогноз цены Real GEM Token (USD)

Сколько будет стоить Real GEM Token (GEM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Real GEM Token (GEM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Real GEM Token.

Токеномика Real GEM Token (GEM)

Понимание токеномики Real GEM Token (GEM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GEM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Real GEM Token (GEM)

Сколько стоит Real GEM Token (GEM) на сегодня?
Актуальная цена GEM в USD – 11,02 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GEM в USD?
Текущая цена GEM в USD составляет $ 11,02. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Real GEM Token?
Рыночная капитализация GEM составляет $ 2,49M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GEM?
Циркулирующее предложение GEM составляет 226,07K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GEM?
GEM достиг максимальной цены (ATH) в 12,24 USD.
Какова была минимальная цена GEM за все время (ATL)?
GEM достиг минимальной цены (ATL) в 9,97 USD.
Каков объем торгов GEM?
Объем торгов за последние 24 часа для GEM составляет -- USD.
Вырастет ли GEM в цене в этом году?
GEM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GEM для более подробного анализа.
