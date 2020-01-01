Токеномика Ramses Exchange (RAM) Откройте для себя ключевую информацию о Ramses Exchange (RAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ramses Exchange (RAM) RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Официальный сайт: https://ramses.exchange Купить RAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Ramses Exchange (RAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ramses Exchange (RAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,02M $ 3,02M $ 3,02M Общее предложение: $ 819,11M $ 819,11M $ 819,11M Оборотное предложение: $ 138,43M $ 138,43M $ 138,43M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,89M $ 17,89M $ 17,89M Исторический максимум: $ 0,259019 $ 0,259019 $ 0,259019 Исторический минимум: $ 0,00490056 $ 0,00490056 $ 0,00490056 Текущая цена: $ 0,02288532 $ 0,02288532 $ 0,02288532 Узнайте больше о цене Ramses Exchange (RAM)

Токеномика Ramses Exchange (RAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ramses Exchange (RAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RAM, изучите текущую цену RAM!

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