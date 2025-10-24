Текущая цена RAGE COIN сегодня составляет 0,00002623 USD. Следите за обновлениями цены RAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RAGE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена RAGE COIN сегодня составляет 0,00002623 USD. Следите за обновлениями цены RAGE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RAGE прямо сейчас на MEXC.

Логотип RAGE COIN

Цена RAGE COIN (RAGE)

Не в листинге

Текущая цена 1 RAGE в USD:

--
----
+15,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены RAGE COIN (RAGE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:38 (UTC+8)

Информация о ценах RAGE COIN (RAGE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00002204
$ 0,00002204
Мин 24Ч
$ 0,00002621
$ 0,00002621
Макс 24Ч

$ 0,00002204
$ 0,00002204

$ 0,00002621
$ 0,00002621

$ 0,00019966
$ 0,00019966

$ 0,00001974
$ 0,00001974

+1,30%

+15,85%

-5,82%

-5,82%

Текущая цена RAGE COIN (RAGE) составляет $0,00002623. За последние 24 часа RAGE торговался в диапазоне от $ 0,00002204 до $ 0,00002621, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RAGE за все время составляет $ 0,00019966, а минимальная – $ 0,00001974.

Что касается краткосрочной динамики, RAGE изменился на +1,30% за последний час, на +15,85% за 24 часа и на -5,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация RAGE COIN (RAGE)

$ 24,78K
$ 24,78K

--
----

$ 24,78K
$ 24,78K

944,95M
944,95M

944 948 363,078032
944 948 363,078032

Текущая рыночная капитализация RAGE COIN составляет $ 24,78K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение RAGE составляет 944,95M, а общее предложение – 944948363.078032. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,78K.

История цен RAGE COIN (RAGE) в USD

За сегодня изменение цены RAGE COIN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены RAGE COIN на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены RAGE COIN на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены RAGE COIN на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+15,85%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое RAGE COIN (RAGE)

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

Источник RAGE COIN (RAGE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены RAGE COIN (USD)

Сколько будет стоить RAGE COIN (RAGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов RAGE COIN (RAGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для RAGE COIN.

Проверьте прогноз цены RAGE COIN!

RAGE на местную валюту

Токеномика RAGE COIN (RAGE)

Понимание токеномики RAGE COIN (RAGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RAGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о RAGE COIN (RAGE)

Сколько стоит RAGE COIN (RAGE) на сегодня?
Актуальная цена RAGE в USD – 0,00002623 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RAGE в USD?
Текущая цена RAGE в USD составляет $ 0,00002623. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация RAGE COIN?
Рыночная капитализация RAGE составляет $ 24,78K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RAGE?
Циркулирующее предложение RAGE составляет 944,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RAGE?
RAGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00019966 USD.
Какова была минимальная цена RAGE за все время (ATL)?
RAGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001974 USD.
Каков объем торгов RAGE?
Объем торгов за последние 24 часа для RAGE составляет -- USD.
Вырастет ли RAGE в цене в этом году?
RAGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RAGE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:22:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RAGE COIN (RAGE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

