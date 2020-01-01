Токеномика PWOG (PWOG) Откройте для себя ключевую информацию о PWOG (PWOG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PWOG (PWOG) Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Официальный сайт: https://pwog.net Купить PWOG сейчас!

Токеномика и анализ цен PWOG (PWOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PWOG (PWOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,94K $ 18,94K $ 18,94K Общее предложение: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M Оборотное предложение: $ 998,96M $ 998,96M $ 998,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,94K $ 18,94K $ 18,94K Исторический максимум: $ 0,00219703 $ 0,00219703 $ 0,00219703 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PWOG (PWOG)

Токеномика PWOG (PWOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PWOG (PWOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PWOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PWOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PWOG, изучите текущую цену PWOG!

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