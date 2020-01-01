Токеномика Punching Cat (PUNCH) Откройте для себя ключевую информацию о Punching Cat (PUNCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Punching Cat (PUNCH) The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Официальный сайт: https://punchcatonsol.fun/ Купить PUNCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Punching Cat (PUNCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Punching Cat (PUNCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 29,76K $ 29,76K $ 29,76K Общее предложение: $ 599,26M $ 599,26M $ 599,26M Оборотное предложение: $ 599,26M $ 599,26M $ 599,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,76K $ 29,76K $ 29,76K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Punching Cat (PUNCH)

Токеномика Punching Cat (PUNCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Punching Cat (PUNCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUNCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUNCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNCH, изучите текущую цену PUNCH!

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