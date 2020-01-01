Токеномика Punching Cat (PUNCH)

Токеномика Punching Cat (PUNCH)

Откройте для себя ключевую информацию о Punching Cat (PUNCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Punching Cat (PUNCH)

The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.

Официальный сайт:
https://punchcatonsol.fun/

Токеномика и анализ цен Punching Cat (PUNCH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Punching Cat (PUNCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 29,76K
$ 29,76K$ 29,76K
Общее предложение:
$ 599,26M
$ 599,26M$ 599,26M
Оборотное предложение:
$ 599,26M
$ 599,26M$ 599,26M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,76K
$ 29,76K$ 29,76K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Punching Cat (PUNCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Punching Cat (PUNCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PUNCH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PUNCH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUNCH, изучите текущую цену PUNCH!

Прогноз цены PUNCH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.