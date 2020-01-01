Токеномика PULSR ($PULSR) Откройте для себя ключевую информацию о PULSR ($PULSR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PULSR ($PULSR) The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members. Официальный сайт: https://pulsr.co.uk/ Купить $PULSR сейчас!

Токеномика и анализ цен PULSR ($PULSR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PULSR ($PULSR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,41K $ 56,41K $ 56,41K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 56,41K $ 56,41K $ 56,41K Исторический максимум: $ 0,00378109 $ 0,00378109 $ 0,00378109 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PULSR ($PULSR)

Токеномика PULSR ($PULSR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PULSR ($PULSR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $PULSR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $PULSR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $PULSR, изучите текущую цену $PULSR!

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