Токеномика ZANO (ZANO) Откройте для себя ключевую информацию о ZANO (ZANO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZANO (ZANO) Zano – это криптовалюта и открытая экосистема с конфиденциальностью, безопасностью и масштабируемостью корпоративного уровня, которая работает как надежная основа для конфиденциальных активов и децентрализованных приложений (dApps). Официальный сайт: https://zano.org/ Whitepaper: https://zano.org/downloads/zano_wp.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.zano.org/ Купить ZANO сейчас!

Токеномика и анализ цен ZANO (ZANO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZANO (ZANO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 127,78M $ 127,78M $ 127,78M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 13,43M $ 13,43M $ 13,43M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 18,254 $ 18,254 $ 18,254 Исторический минимум: $ 0,19191742 $ 0,19191742 $ 0,19191742 Текущая цена: $ 9,513 $ 9,513 $ 9,513 Узнайте больше о цене ZANO (ZANO)

Токеномика ZANO (ZANO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZANO (ZANO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZANO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZANO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZANO, изучите текущую цену ZANO!

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