Текущая цена Pug Inu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pug Inu сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены PUG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PUG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PUG

Информация о цене PUG

Официальный сайт PUG

Токеномика PUG

Прогноз цен PUG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Pug Inu

Цена Pug Inu (PUG)

Не в листинге

Текущая цена 1 PUG в USD:

--
----
-8,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pug Inu (PUG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:06:21 (UTC+8)

Информация о ценах Pug Inu (PUG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,18%

-8,82%

-14,36%

-14,36%

Текущая цена Pug Inu (PUG) составляет --. За последние 24 часа PUG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PUG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, PUG изменился на -0,18% за последний час, на -8,82% за 24 часа и на -14,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pug Inu (PUG)

$ 171,71K
$ 171,71K$ 171,71K

--
----

$ 171,71K
$ 171,71K$ 171,71K

356,42T
356,42T 356,42T

356 422 162 643 911,06
356 422 162 643 911,06 356 422 162 643 911,06

Текущая рыночная капитализация Pug Inu составляет $ 171,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PUG составляет 356,42T, а общее предложение – 356422162643911.06. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 171,71K.

История цен Pug Inu (PUG) в USD

За сегодня изменение цены Pug Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pug Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Pug Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Pug Inu на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,82%
30 дней$ 0+11,27%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Pug Inu (PUG)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pug Inu (PUG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pug Inu (USD)

Сколько будет стоить Pug Inu (PUG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pug Inu (PUG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pug Inu.

Проверьте прогноз цены Pug Inu!

PUG на местную валюту

Токеномика Pug Inu (PUG)

Понимание токеномики Pug Inu (PUG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PUG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pug Inu (PUG)

Сколько стоит Pug Inu (PUG) на сегодня?
Актуальная цена PUG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PUG в USD?
Текущая цена PUG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pug Inu?
Рыночная капитализация PUG составляет $ 171,71K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PUG?
Циркулирующее предложение PUG составляет 356,42T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PUG?
PUG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена PUG за все время (ATL)?
PUG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов PUG?
Объем торгов за последние 24 часа для PUG составляет -- USD.
Вырастет ли PUG в цене в этом году?
PUG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PUG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:06:21 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pug Inu (PUG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.