Текущая цена Pryzm сегодня составляет 0,00175287 USD. Следите за обновлениями цены PRYZM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PRYZM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Pryzm сегодня составляет 0,00175287 USD. Следите за обновлениями цены PRYZM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PRYZM прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PRYZM

Информация о цене PRYZM

Официальный сайт PRYZM

Токеномика PRYZM

Прогноз цен PRYZM

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Pryzm

Цена Pryzm (PRYZM)

Не в листинге

Текущая цена 1 PRYZM в USD:

$0,00175287
$0,00175287$0,00175287
-1,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Pryzm (PRYZM) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:46 (UTC+8)

Информация о ценах Pryzm (PRYZM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00173506
$ 0,00173506$ 0,00173506
Мин 24Ч
$ 0,00179856
$ 0,00179856$ 0,00179856
Макс 24Ч

$ 0,00173506
$ 0,00173506$ 0,00173506

$ 0,00179856
$ 0,00179856$ 0,00179856

$ 0,120383
$ 0,120383$ 0,120383

$ 0,00127392
$ 0,00127392$ 0,00127392

+0,05%

-1,87%

-49,86%

-49,86%

Текущая цена Pryzm (PRYZM) составляет $0,00175287. За последние 24 часа PRYZM торговался в диапазоне от $ 0,00173506 до $ 0,00179856, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PRYZM за все время составляет $ 0,120383, а минимальная – $ 0,00127392.

Что касается краткосрочной динамики, PRYZM изменился на +0,05% за последний час, на -1,87% за 24 часа и на -49,86% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Pryzm (PRYZM)

$ 434,46K
$ 434,46K$ 434,46K

--
----

$ 1,84M
$ 1,84M$ 1,84M

247,86M
247,86M 247,86M

1 048 855 264,803776
1 048 855 264,803776 1 048 855 264,803776

Текущая рыночная капитализация Pryzm составляет $ 434,46K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PRYZM составляет 247,86M, а общее предложение – 1048855264.803776. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,84M.

История цен Pryzm (PRYZM) в USD

За сегодня изменение цены Pryzm на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Pryzm на USD составило $ -0,0012343955.
За последние 60 дней изменение цены Pryzm на USD составило $ -0,0015027305.
За последние 90 дней изменение цены Pryzm на USD составило $ -0,006500144073170894.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,87%
30 дней$ -0,0012343955-70,42%
60 дней$ -0,0015027305-85,72%
90 дней$ -0,006500144073170894-78,76%

Что такое Pryzm (PRYZM)

Pryzm is at the forefront of blockchain innovation, offering a Layer 1 solution designed to help you tokenize and trade your yield with ease. By splitting your tokens into their original deposit and the staking rewards or yield, Pryzm provides you with the tools to maximize and monetize these components. The platform not only ensures optimal returns but also fosters a developer-friendly environment, encouraging the creation of new decentralized applications and financial products. With Pryzm, you can confidently navigate the blockchain ecosystem, harnessing the full potential of your assets in a secure and efficient manner.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Pryzm (PRYZM)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Pryzm (USD)

Сколько будет стоить Pryzm (PRYZM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Pryzm (PRYZM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Pryzm.

Проверьте прогноз цены Pryzm!

PRYZM на местную валюту

Токеномика Pryzm (PRYZM)

Понимание токеномики Pryzm (PRYZM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PRYZM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Pryzm (PRYZM)

Сколько стоит Pryzm (PRYZM) на сегодня?
Актуальная цена PRYZM в USD – 0,00175287 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PRYZM в USD?
Текущая цена PRYZM в USD составляет $ 0,00175287. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Pryzm?
Рыночная капитализация PRYZM составляет $ 434,46K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PRYZM?
Циркулирующее предложение PRYZM составляет 247,86M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PRYZM?
PRYZM достиг максимальной цены (ATH) в 0,120383 USD.
Какова была минимальная цена PRYZM за все время (ATL)?
PRYZM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00127392 USD.
Каков объем торгов PRYZM?
Объем торгов за последние 24 часа для PRYZM составляет -- USD.
Вырастет ли PRYZM в цене в этом году?
PRYZM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PRYZM для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:05:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Pryzm (PRYZM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.