Токеномика Predict Crypto (PREAI) Откройте для себя ключевую информацию о Predict Crypto (PREAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Predict Crypto (PREAI) Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Официальный сайт: https://predictingai.info/ Whitepaper: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf Купить PREAI сейчас!

Токеномика и анализ цен Predict Crypto (PREAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Predict Crypto (PREAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,27K $ 23,27K $ 23,27K Общее предложение: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B Оборотное предложение: $ 8,50B $ 8,50B $ 8,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,27K $ 23,27K $ 23,27K Исторический максимум: $ 0,00212446 $ 0,00212446 $ 0,00212446 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Predict Crypto (PREAI)

Токеномика Predict Crypto (PREAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Predict Crypto (PREAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PREAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PREAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PREAI, изучите текущую цену PREAI!

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