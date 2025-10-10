Токеномика Predi by Virtuals (PREDI) Откройте для себя ключевую информацию о Predi by Virtuals (PREDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Predi by Virtuals (PREDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Predi by Virtuals (PREDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Общее предложение: $ 998,98M $ 998,98M $ 998,98M Оборотное предложение: $ 498,98M $ 498,98M $ 498,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,01M $ 10,01M $ 10,01M Исторический максимум: $ 0,01911756 $ 0,01911756 $ 0,01911756 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01006123 $ 0,01006123 $ 0,01006123 Узнайте больше о цене Predi by Virtuals (PREDI) Купить PREDI сейчас!

Информация о Predi by Virtuals (PREDI) PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy. PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy. Официальный сайт: https://www.predibot.xyz/

Токеномика Predi by Virtuals (PREDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Predi by Virtuals (PREDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PREDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PREDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PREDI, изучите текущую цену PREDI!

Прогноз цены PREDI Хотите узнать, куда может двигаться PREDI? Наша страница прогноза цены PREDI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PREDI прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!