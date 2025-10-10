Токеномика Predi by Virtuals (PREDI)
Токеномика и анализ цен Predi by Virtuals (PREDI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Predi by Virtuals (PREDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Predi by Virtuals (PREDI)
PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.
Токеномика Predi by Virtuals (PREDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Predi by Virtuals (PREDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PREDI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PREDI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
