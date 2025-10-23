Текущая цена Predi by Virtuals сегодня составляет 0,01152382 USD. Следите за обновлениями цены PREDI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PREDI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Predi by Virtuals сегодня составляет 0,01152382 USD. Следите за обновлениями цены PREDI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PREDI прямо сейчас на MEXC.

Цена Predi by Virtuals (PREDI)

$0,01158024
$0,01158024
+32,40%1D
График цены Predi by Virtuals (PREDI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:58:37 (UTC+8)

Информация о ценах Predi by Virtuals (PREDI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00792224
$ 0,00792224
Мин 24Ч
$ 0,01224828
$ 0,01224828
Макс 24Ч

$ 0,00792224
$ 0,00792224

$ 0,01224828
$ 0,01224828

$ 0,01911756
$ 0,01911756

$ 0,00040001
$ 0,00040001

+2,63%

+41,35%

+65,02%

+65,02%

Текущая цена Predi by Virtuals (PREDI) составляет $0,01152382. За последние 24 часа PREDI торговался в диапазоне от $ 0,00792224 до $ 0,01224828, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PREDI за все время составляет $ 0,01911756, а минимальная – $ 0,00040001.

Что касается краткосрочной динамики, PREDI изменился на +2,63% за последний час, на +41,35% за 24 часа и на +65,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Predi by Virtuals (PREDI)

$ 5,75M
$ 5,75M

--
--

$ 11,51M
$ 11,51M

498,97M
498,97M

998 972 988,0
998 972 988,0

Текущая рыночная капитализация Predi by Virtuals составляет $ 5,75M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PREDI составляет 498,97M, а общее предложение – 998972988.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,51M.

История цен Predi by Virtuals (PREDI) в USD

За сегодня изменение цены Predi by Virtuals на USD составило $ +0,0033712.
За последние 30 дней изменение цены Predi by Virtuals на USD составило $ +0,0112411222.
За последние 60 дней изменение цены Predi by Virtuals на USD составило $ -0,0010041753.
За последние 90 дней изменение цены Predi by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0033712+41,35%
30 дней$ +0,0112411222+97,55%
60 дней$ -0,0010041753-8,71%
90 дней$ 0--

Что такое Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Predi by Virtuals (PREDI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Predi by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Predi by Virtuals (PREDI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Predi by Virtuals (PREDI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Predi by Virtuals.

Проверьте прогноз цены Predi by Virtuals!

PREDI на местную валюту

Токеномика Predi by Virtuals (PREDI)

Понимание токеномики Predi by Virtuals (PREDI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PREDI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Predi by Virtuals (PREDI)

Сколько стоит Predi by Virtuals (PREDI) на сегодня?
Актуальная цена PREDI в USD – 0,01152382 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PREDI в USD?
Текущая цена PREDI в USD составляет $ 0,01152382. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Predi by Virtuals?
Рыночная капитализация PREDI составляет $ 5,75M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PREDI?
Циркулирующее предложение PREDI составляет 498,97M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PREDI?
PREDI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01911756 USD.
Какова была минимальная цена PREDI за все время (ATL)?
PREDI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00040001 USD.
Каков объем торгов PREDI?
Объем торгов за последние 24 часа для PREDI составляет -- USD.
Вырастет ли PREDI в цене в этом году?
PREDI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PREDI для более подробного анализа.
