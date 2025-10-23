Что такое Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

Прогноз цены Predi by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить Predi by Virtuals (PREDI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Predi by Virtuals (PREDI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Predi by Virtuals.

PREDI на местную валюту

Токеномика Predi by Virtuals (PREDI)

Понимание токеномики Predi by Virtuals (PREDI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PREDI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Predi by Virtuals (PREDI) Сколько стоит Predi by Virtuals (PREDI) на сегодня? Актуальная цена PREDI в USD – 0,01152382 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PREDI в USD? $ 0,01152382 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PREDI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Predi by Virtuals? Рыночная капитализация PREDI составляет $ 5,75M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PREDI? Циркулирующее предложение PREDI составляет 498,97M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PREDI? PREDI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01911756 USD . Какова была минимальная цена PREDI за все время (ATL)? PREDI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00040001 USD . Каков объем торгов PREDI? Объем торгов за последние 24 часа для PREDI составляет -- USD . Вырастет ли PREDI в цене в этом году? PREDI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PREDI для более подробного анализа.

