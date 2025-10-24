Что такое PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens. [+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

Источник PoPi 4i (POPI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены PoPi 4i (USD)

Сколько будет стоить PoPi 4i (POPI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PoPi 4i (POPI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PoPi 4i.

Проверьте прогноз цены PoPi 4i!

POPI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика PoPi 4i (POPI)

Понимание токеномики PoPi 4i (POPI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена POPI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PoPi 4i (POPI) Сколько стоит PoPi 4i (POPI) на сегодня? Актуальная цена POPI в USD – 0,00001487 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена POPI в USD? $ 0,00001487 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена POPI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация PoPi 4i? Рыночная капитализация POPI составляет $ 12,18K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение POPI? Циркулирующее предложение POPI составляет 819,64M USD . Какова была максимальная цена (ATH) POPI? POPI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00025072 USD . Какова была минимальная цена POPI за все время (ATL)? POPI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001108 USD . Каков объем торгов POPI? Объем торгов за последние 24 часа для POPI составляет -- USD . Вырастет ли POPI в цене в этом году? POPI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены POPI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии PoPi 4i (POPI)