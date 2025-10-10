Токеномика PoPi 4i (POPI) Откройте для себя ключевую информацию о PoPi 4i (POPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен PoPi 4i (POPI)

Рыночная капитализация: $ 12,26K
Общее предложение: $ 999,70M
Оборотное предложение: $ 819,70M
FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,95K
Исторический максимум: $ 0
Исторический минимум: $ 0
Текущая цена: $ 0

Информация о PoPi 4i (POPI) PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens. [+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens. [+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve Официальный сайт: https://www.popitoken.xyz/

Токеномика PoPi 4i (POPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PoPi 4i (POPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POPI, изучите текущую цену POPI!

Прогноз цены POPI Хотите узнать, куда может двигаться POPI? Наша страница прогноза цены POPI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена POPI прямо сейчас!

