Токеномика PlanetWatch (PLANETS) Откройте для себя ключевую информацию о PlanetWatch (PLANETS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PlanetWatch (PLANETS) PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining! Официальный сайт: https://planetwatch.io/ Купить PLANETS сейчас!

Токеномика и анализ цен PlanetWatch (PLANETS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PlanetWatch (PLANETS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68.05K $ 68.05K $ 68.05K Общее предложение: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B Оборотное предложение: $ 4.50B $ 4.50B $ 4.50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 68.05K $ 68.05K $ 68.05K Исторический максимум: $ 0.494584 $ 0.494584 $ 0.494584 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PlanetWatch (PLANETS)

Токеномика PlanetWatch (PLANETS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PlanetWatch (PLANETS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLANETS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLANETS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLANETS, изучите текущую цену PLANETS!

Прогноз цены PLANETS Хотите узнать, куда может двигаться PLANETS? Наша страница прогноза цены PLANETS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PLANETS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!