Текущая цена Planet Horse V2 сегодня составляет 0,00022627 USD. Следите за обновлениями цены PHORSE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHORSE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Planet Horse V2 сегодня составляет 0,00022627 USD. Следите за обновлениями цены PHORSE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PHORSE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о PHORSE

Информация о цене PHORSE

Официальный сайт PHORSE

Токеномика PHORSE

Прогноз цен PHORSE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Planet Horse V2

Цена Planet Horse V2 (PHORSE)

Не в листинге

Текущая цена 1 PHORSE в USD:

$0,00022627
$0,00022627$0,00022627
+3,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Planet Horse V2 (PHORSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:32 (UTC+8)

Информация о ценах Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00021547
$ 0,00021547$ 0,00021547
Мин 24Ч
$ 0,00022771
$ 0,00022771$ 0,00022771
Макс 24Ч

$ 0,00021547
$ 0,00021547$ 0,00021547

$ 0,00022771
$ 0,00022771$ 0,00022771

$ 0,00181314
$ 0,00181314$ 0,00181314

$ 0,00005106
$ 0,00005106$ 0,00005106

+0,45%

+3,08%

-11,90%

-11,90%

Текущая цена Planet Horse V2 (PHORSE) составляет $0,00022627. За последние 24 часа PHORSE торговался в диапазоне от $ 0,00021547 до $ 0,00022771, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PHORSE за все время составляет $ 0,00181314, а минимальная – $ 0,00005106.

Что касается краткосрочной динамики, PHORSE изменился на +0,45% за последний час, на +3,08% за 24 часа и на -11,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 68,31K
$ 68,31K$ 68,31K

--
----

$ 68,31K
$ 68,31K$ 68,31K

300,00M
300,00M 300,00M

300 000 000,0
300 000 000,0 300 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Planet Horse V2 составляет $ 68,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PHORSE составляет 300,00M, а общее предложение – 300000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 68,31K.

История цен Planet Horse V2 (PHORSE) в USD

За сегодня изменение цены Planet Horse V2 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Planet Horse V2 на USD составило $ -0,0001482619.
За последние 60 дней изменение цены Planet Horse V2 на USD составило $ -0,0001972381.
За последние 90 дней изменение цены Planet Horse V2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,08%
30 дней$ -0,0001482619-65,52%
60 дней$ -0,0001972381-87,16%
90 дней$ 0--

Что такое Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Planet Horse V2 (PHORSE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Planet Horse V2 (USD)

Сколько будет стоить Planet Horse V2 (PHORSE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Planet Horse V2 (PHORSE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Planet Horse V2.

Проверьте прогноз цены Planet Horse V2!

PHORSE на местную валюту

Токеномика Planet Horse V2 (PHORSE)

Понимание токеномики Planet Horse V2 (PHORSE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PHORSE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Planet Horse V2 (PHORSE)

Сколько стоит Planet Horse V2 (PHORSE) на сегодня?
Актуальная цена PHORSE в USD – 0,00022627 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PHORSE в USD?
Текущая цена PHORSE в USD составляет $ 0,00022627. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Planet Horse V2?
Рыночная капитализация PHORSE составляет $ 68,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PHORSE?
Циркулирующее предложение PHORSE составляет 300,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PHORSE?
PHORSE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00181314 USD.
Какова была минимальная цена PHORSE за все время (ATL)?
PHORSE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005106 USD.
Каков объем торгов PHORSE?
Объем торгов за последние 24 часа для PHORSE составляет -- USD.
Вырастет ли PHORSE в цене в этом году?
PHORSE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PHORSE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:20:32 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Planet Horse V2 (PHORSE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.