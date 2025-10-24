Текущая цена PJN сегодня составляет 0,00006267 USD. Следите за обновлениями цены PJN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PJN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена PJN сегодня составляет 0,00006267 USD. Следите за обновлениями цены PJN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены PJN прямо сейчас на MEXC.

Цена PJN (PJN)

Текущая цена 1 PJN в USD:

+4,90%1D
График цены PJN (PJN) в реальном времени
Информация о ценах PJN (PJN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00005763
Мин 24Ч
$ 0,00006329
Макс 24Ч

$ 0,00005763
$ 0,00006329
$ 0,00288545
$ 0,00005762
+0,68%

+5,02%

+0,93%

+0,93%

Текущая цена PJN (PJN) составляет $0,00006267. За последние 24 часа PJN торговался в диапазоне от $ 0,00005763 до $ 0,00006329, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена PJN за все время составляет $ 0,00288545, а минимальная – $ 0,00005762.

Что касается краткосрочной динамики, PJN изменился на +0,68% за последний час, на +5,02% за 24 часа и на +0,93% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация PJN (PJN)

$ 63,05K
--
$ 63,05K
999,75M
999 753 828,271211
Текущая рыночная капитализация PJN составляет $ 63,05K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PJN составляет 999,75M, а общее предложение – 999753828.271211. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 63,05K.

История цен PJN (PJN) в USD

За сегодня изменение цены PJN на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены PJN на USD составило $ -0,0000360157.
За последние 60 дней изменение цены PJN на USD составило $ -0,0000587833.
За последние 90 дней изменение цены PJN на USD составило $ -0,0010554082768069298.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,02%
30 дней$ -0,0000360157-57,46%
60 дней$ -0,0000587833-93,79%
90 дней$ -0,0010554082768069298-94,39%

Что такое PJN (PJN)

Imagine a bionic pigeon drone equipped with a neuroprosthetic interface and integrated cameras. This cutting-edge technology enables real-time brain-controlled flight, allowing operators to navigate with precision for reconnaissance, surveillance, scientific exploration, or search-and-rescue missions. Mimicking the natural flight dynamics of a pigeon, the drone offers exceptional stealth and agility, making it ideal for complex operations across diverse environments.

Источник PJN (PJN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены PJN (USD)

Сколько будет стоить PJN (PJN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов PJN (PJN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для PJN.

Проверьте прогноз цены PJN!

PJN на местную валюту

Токеномика PJN (PJN)

Понимание токеномики PJN (PJN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена PJN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о PJN (PJN)

Сколько стоит PJN (PJN) на сегодня?
Актуальная цена PJN в USD – 0,00006267 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена PJN в USD?
Текущая цена PJN в USD составляет $ 0,00006267. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация PJN?
Рыночная капитализация PJN составляет $ 63,05K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение PJN?
Циркулирующее предложение PJN составляет 999,75M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) PJN?
PJN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00288545 USD.
Какова была минимальная цена PJN за все время (ATL)?
PJN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005762 USD.
Каков объем торгов PJN?
Объем торгов за последние 24 часа для PJN составляет -- USD.
Вырастет ли PJN в цене в этом году?
PJN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PJN для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии PJN (PJN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

