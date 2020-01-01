Токеномика PIPE (PIPE) Откройте для себя ключевую информацию о PIPE (PIPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PIPE (PIPE) PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose. Официальный сайт: https://www.pipethepioneer.vip/ Whitepaper: https://pipe-on-sol.gitbook.io/pipe-on-sol Купить PIPE сейчас!

Токеномика и анализ цен PIPE (PIPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PIPE (PIPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,51K $ 20,51K $ 20,51K Общее предложение: $ 995,86M $ 995,86M $ 995,86M Оборотное предложение: $ 995,86M $ 995,86M $ 995,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,51K $ 20,51K $ 20,51K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PIPE (PIPE)

Токеномика PIPE (PIPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PIPE (PIPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIPE, изучите текущую цену PIPE!

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