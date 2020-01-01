Токеномика PinEye (PINEYE)

Токеномика PinEye (PINEYE)

Откройте для себя ключевую информацию о PinEye (PINEYE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

Официальный сайт:
https://pineye.io
Whitepaper:
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

Токеномика и анализ цен PinEye (PINEYE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PinEye (PINEYE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 26.78K
$ 26.78K$ 26.78K
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 300.51M
$ 300.51M$ 300.51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 89.11K
$ 89.11K$ 89.11K
Исторический максимум:
$ 0.0231311
$ 0.0231311$ 0.0231311
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PinEye (PINEYE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PinEye (PINEYE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PINEYE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PINEYE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINEYE, изучите текущую цену PINEYE!

Прогноз цены PINEYE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.