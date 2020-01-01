Токеномика PinEye (PINEYE) Откройте для себя ключевую информацию о PinEye (PINEYE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PinEye (PINEYE) PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Официальный сайт: https://pineye.io Whitepaper: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Купить PINEYE сейчас!

Токеномика и анализ цен PinEye (PINEYE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PinEye (PINEYE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 26.78K $ 26.78K $ 26.78K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 89.11K $ 89.11K $ 89.11K Исторический максимум: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PinEye (PINEYE)

Токеномика PinEye (PINEYE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PinEye (PINEYE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINEYE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINEYE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINEYE, изучите текущую цену PINEYE!

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